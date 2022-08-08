Çavuşoğlu: Ermenistan'ı provokasyonlara girmemesi konusunda uyarıyoruz (2)

'TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK BEKLİYORUZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 ay önce Madrid'de Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkileyen bir yaklaşım tarzına karşı önemli bir eşik atlandığını belirterek, "AB üyesi Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede kendilerinin de sorumlulukları olduğunu kabul etmeleriyle oluşan çerçevenin, örnek ve emsal olmasını diliyorum. Bunları dilemekle kalmayıp verilen sözlerin, yapılan niyet beyanlarının takipçisi olacağız. Çünkü teröristler sınırlarımızın hemen ötesinde veya bazı başka ülkelerde destek buluyor. Terörizmin kökünün kazınmasının önündeki en büyük zorluk, budur. Başta PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede kararlıyız, hassasız. Tüm ülkelerden terör örgütleriyle mücadelemize destek olmalarını bekliyoruz. Terörle mücadelenin Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu umut ederiz ki dünya kamuoyu layıkıyla anlamıştır" dedi.

Çavuşoğlu, ABD ile son dönemde ikili ilişkiler yanı sıra bölgesel ve küresel birçok konuda anlamlı bir diyalog geliştirmeye başladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Ancak PKK/PYD/YPG, FETÖ ve tek taraflı yaptırımlar konularında maalesef ABD'den beklediğimiz tatminkar adımları henüz göremedik. Bu görüş ayrılıklarımızı ve somut iş birliği olanaklarımızı yapıcı bir anlayışla ele almak için Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nı kurduk. İlk toplantıyı mevkidaşım Blinken ile gerçekleştirdik. Salgına ve uluslararası konjonktüre rağmen 2021'de rekor düzeye ulaşan ticaretimiz ve ekonomik iş birliğimiz, olumlu gündemimizin itici gücü haline geldi. Bununla birlikte, ABD'nin meşru beklentilerimiz doğrultusunda adımlar atması gerektiği de bir gerçek" dedi.