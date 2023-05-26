Çavuşoğlu: CHP artık PKK'yla yürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesindeki halk buluşmasında yaptığı konuşmada, Atatürk'ün kurduğu CHP'de Atatürkçü kalmadığını belirterek, 'O CHP artık PKK'yla yürüyor. Çünkü o CHP artık FETÖ'cülerin kontrolünde. Ne kadar vatan haini varsa, ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar terörist varsa Kılıçdaroğlu'nu destekliyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atatürk'ün kurduğu CHP'de Atatürkçü kalmadığını belirterek "O CHP artık PKK'yla yürüyor. Çünkü o CHP artık FETÖ'cülerin kontrolünde. Ne kadar vatan haini varsa, ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar terörist varsa Kılıçdaroğlu'nu destekliyor." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti.

Çavuşoğlu, 2002 yılında ilk açık hava konuşmasını, annesinin köyü Akdam'da yaptığını söyledi. Bunun kendisini duygulandırdığını anlatan Çavuşoğlu, "İlk konuşmamı, ilk vatandaşla buluşmamı, yani açık hava toplantımı rahmetli anacığımın köyünde yapmak istemiştim. İşte bu seçimde de son toplantımı, son açık hava toplantımı burada siz değerli akrabalarımla yapmak istedim. Bugün beni yalnız bırakmadınız." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan'la yola çıkarken bu ülke ve millet için hayallerinin olduğunu anlatan Çavuşoğlu, inandıkları liderle çıktıkları yolda hiç yılmadan, bıkmadan, usanmadan karşılarına çıkan tüm tehditlere rağmen geri dönmediklerini belirtti.

Bu yolda milleti, vatanı, dünyanın her yerindeki vatandaşları, soydaşları ve akrabaları her şeyin üstünde tuttuklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"O ilk açık hava konuşmamı burada Akdam'da yaparken gerçekten de Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo karanlıktı. O günkü Türkiye'nin şartlarında gerçekten insanlarımız çok zorluklar çekiyordu. Akdam'da yaptığım, o ilk açık hava toplantısında söylediklerimi de çok iyi hatırlıyorum. Kars'a gitmiştik Cumhurbaşkanımızla, o zaman genel başkandı. Kars İl Teşkilatımızın açılışını yapmak için otobüse çıktığımız zaman Kars'taki kardeşlerimiz 'açız, açız, açız' diye sloganları atmıştı. Çok şükür bugün aç değiliz, açıkta değiliz. Elbette yüksek enflasyon var mı? Var. Elbette dünyada sorunlar var mı? Var. Krizler var mı? Var ama bunların da üstesinden geliyor muyuz? Geliyoruz."

Çavuşoğlu, bugün Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğuna vurgu yaparak Türkiye'nin kendi silahlarını, uçaklarını, helikopterlerini, savaş gemilerini, uçak gemilerini, SİHA gemilerini üretebildiğini kaydetti. Eskiden elin eline baktıklarını kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi her şeyimiz var. Yerli ve milliyiz. İnsanımız olarak da yerli ve milliyiz. Savunma sanayisinde de yerli milliyiz. Otomobilde de yerli ve milliyiz artık. Güçlü bir ülkeyiz, güçlü milletiz. Artık Türk'ün kendisine olan güveni tekrar geri geldi. Türk dünyasının güveni geri geldi. Türk dünyası şunu söylüyor: 'Türkiye yaptı, Azerbaycan yaptı, biz de yaparız'. Türk dünyası artık şunu söylüyor. 'Bize bir şey olacak olursa yanımızda Türkiye var, Recep Tayyip Erdoğan var' diyor."

Çavuşoğlu, amatör ruhla yola çıktıklarında yolun çetin ve zorlu olacağını iyi bildiklerini ifade ederek partiyi kurduklarında dostlarının kendilerine 'boşuna uğraşmayın. Bizi de zor durumda bırakmayın. Sizi de kapatırlar. Sizi iktidara getirmezler' denildiğini hatırlattı.

O gün bir avuç iken şimdi dünyanın en büyük ailesi olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, "AK Parti'nin 12 milyon üyesi var. AK Parti'nin sadece gençlik kollarının ve kadın kollarının üye sayısı diğer partilerin toplam üye sayısından fazla. Büyük bir aile olduk. Güçlendik ama Türkiye güçlendi." diye konuştu.

14 Mayıs'ta destek veren, vermeyen akrabalarına teşekkür eden Çavuşoğlu, ikinci turda oy vermeyen akrabalarından bu kez destek istedi. Çavuşoğlu kendi hatırına değil, Türkiye'nin geleceği için oy istediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye için oy verelim. Çünkü karşıda yıllardır gelenekten dolayı oy verdiğiniz, Atatürk'ün kurduğu parti dediğiniz CHP'de Atatürkçü kalmadı. Çünkü o CHP artık PKK'yla yürüyor. Çünkü o CHP artık FETÖ'cülerin kontrolünde. Ne kadar vatan haini varsa, ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar terörist varsa Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Şimdi vatanını seven, vatanı, milleti için canını veren, hiç çekinmeden veren Akdamlı hemşerilerimiz, akrabalarımız PKK'yla aynı çizgide olabilir mi? Sizin o eskiden beri oy verdiğiniz CHP olsa bir şey demem. Bunlardan bu ülkeye bir hayır gelir mi? Ülkeye hayır gelmeyenlere oy verilir mi? Ülkenin tüm kazanımlarını yakacağız, yıkacağız ondan sonra durduracağız, dokunacağız diyenlere oy verilir mi? Teröristleri serbest bırakacağız, diyenlere oy verilir mi? Bu ülkede darbe girişimi yapmak isteyen FETÖ'cüleri, devlet kadrolarına tekrar geri döndüreceğiz diyenlere oy verir mi?"

Ülkeyi dışarıdan dizayn etmeye çalışanlara egemenliğine düşkün bu milletin oy vermeyeceğini anlatan Çavuşoğlu, Türklerin bağımsızlıklarına düşkün bir millet olduğunu belirtti. Bağımsızlıkları için her şeyi yapacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Azerbaycan'a yardım etti' diyenlere oy verilir mi? Bunların milliyetçilikle, vatan sevgisiyle bir ilgisi kalmış mı? Nasıl 'maalesef Türkiye Azerbaycan'a yardım etti', dersiniz. Azerbaycan, başkalarının topraklarına saldırmadı ki, toprakları işgal altındaydı, sahaya indi topraklarını geri aldı. Destek vermeyeceğiz de Ermenistan'a mı destek vereceğiz? O yüzden ilk turda bize oy vermeyip de Kılıçdaroğlu'na veren, Sinan Oğan'a veren hemşerilerimizden oy istiyoruz. Sinan Oğan da çıktı, 'ben mevki makam pazarlığı yapmıyorum. İlkelerim doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyorum. Beni destekleyenlerin de Erdoğan'ı desteklemesini rica ediyorum'. İşte vatansever böyle olur. Birleri de gider makam koltuk için ilkelerini yok sayar. Önce ne diyordunuz, sonra ne diyorsunuz, "Kılıçdaroğlu gelirse PKK, Türkiye'ye gelir, belediyelere gelir" diyordunuz. Şimdi ne oldu, ne değişti. Kılıçdaroğlu her gün fırıl fırıl döner, o ayrı bir konu. Seçimden önce dediği ile sonra dediği farklı. Türkiye'de başka şey söylüyor, Amerikalıları görünce farklı. O döner ama milliyetçiyim diyen kişi ilkelerinden vazgeçmez."