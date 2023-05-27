Çavuşoğlu: Bu CHP zihniyeti hep aynı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sinan Oğan, Antalya'da partililerle bir araya geldi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin ve Türk dünyasının güçlü olması gerektiğini vurgularken, Oğan ise Cumhur İttifakı'na yapılan linç girişiminden rahatsız olduğunu belirtti.

ÇAVUŞOĞLU: BU CHP ZİHNİYETİ HEP AYNI

'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Sinan Oğan, daha sonra Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde partililerle buluştu. İlk turda emeklerinin karşılığını ve Mecliste çoğunluğu aldıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, eksik kalan bir kısmın olduğunu, o eksikliğin de yarınki seçimle tamamlanacağını ifade etti.

Alparslan ÇINAR/ ANTALYA,