Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurul Başkanı, Belarus ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, New York'ta BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darçiaşvili ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New York'taki son günümüze BM 77. Genel Kurul Başkanı, Belarus, Gürcistan ve Brezilya Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek başladık" ifadelerini kullandı.

(İHA)