Çavuşoğlu: 'Biz bu yaptırımlara katılmadık'

'BİZ BU YAPTIRIMLARA KATILMADIK'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerle bir araya geldi. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'ne (ALGC) ziyarette bulunan Çavuşoğlu'nu Küresel Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ALGC Başkanı Ferit Kesen ile cemiyet yönetim kurulu karşıladı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Japonya'nın Hiroşima kentinde bugün başlayan G7 Liderler Zirvesi'nde üye ülkelerin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını değerlendirdi. Türkiye olarak tek taraflı yaptırımları doğru bulmadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Tek taraflı yaptırımları doğru bulmuyoruz, kime olursa olsun. Elbette bu karar G7 ülkelerine aittir, Avrupa Birliği'nin de kararları var. ABD'nin de yaptırım kararları var. Biz bu yaptırımlara katılmadık, katılmayı da düşünmüyoruz. Çünkü yaptırımlarla sorunu çözeceğimize inanmıyoruz. Bir de herkes birbirine haklı ya da haksız yaptırım uyguluyor. Bir tek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla uygulanan yaptırımlara biz dahil oluyoruz. Gerek terör örgütleri gerekse ülkeler kim olursa olsun. Neticede bir meşruiyetin olması lazım" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Engin ATAOĞLU/ ALANYA (Antalya),