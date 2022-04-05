Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşme ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, bakanların Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildirinin uygulanması da dahil olmak üzere bölgedeki mevcut durum ve Ukrayna'daki kriz hakkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Görüşmede, karşılıklı ilgi duyulan meseleler de ele alındı. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ukrayna, Politika, Haberler

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