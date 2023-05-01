Çavuşoğlu, Antalya'da tüp bebek merkezi ve laboratuvar açılışlarında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışarıdan Türkiye'yi dizayn etmeye çalışanlar unutmasın, bu ülkede bu topraklarda egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışarıdan Türkiye'yi dizayn etmeye çalışanlar unutmasın, bu ülkede bu topraklarda egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. Son sözü millet söyler." dedi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezinin açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, tüp bebek merkezlerinin çocuk hasreti yaşayan aileler için umut olduğunu belirterek, merkezde emeği geçen iş insanı Rıdvan Güzel'e teşekkür etti.

Türkiye'nin 21 yıl önce sağlık alanında adeta yönetilemez bir durumda olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Hastane şartları, temin edilemeyen ilaçlar hepsi sorundu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin asırlık sorunlarını çözdük. 20 yılda şehir hastaneleri yaptık." diye konuştu.

Sağlık personeli sayısını 1 milyon 160 bine çıkardıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Hastanelerdeki yatak sayımızı 104 binden 267 bine çıktı. Bunun 175 bini nitelikli yatak. Sağlık personeliyle beraber donanımını da güçlendirdik. Küresel salgınla başarılı bir şekilde mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçen yıl sağlık turizminden 4 milyar dolar gelir elde ettiği bilgisini veren Çavuşoğlu, "Ambulans uçaklarımız ile geçen yıl 170 civarında vatandaşımızı yurt dışından Türkiye'ye getirdik. Bu yılın ilk 4 ayında 45 vatandaşımızı uçak ambulanslarla getirdik." dedi.

Halk sağlığı laboratuvarının açılışını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, ardından Kepez ilçesindeki Halk sağlığı laboratuvarının açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında ise bütün sağlık yatırımlarının vatandaşların mutluluğu için olduğunu söyledi.

Hedeflerinin kaliteli sağlık hizmeti vermek olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Açılışını yaptığımız laboratuvar, Türkiye'nin en büyüklerinden. Aynı anda 7 bin kan tahlili yapabilecek. Suların tahlilleri de düzenli bir şekilde yapılabilecek." diye konuştu.

Çavuşoğlu, iktidara geldiklerinde sağlıkta bir dönüşüm başlattıklarını belirterek, "O dönüşüm sayesinde dünyaya model olduk. Her ailemizin artık bir hekimi var. Erken teşhis bakımından aile hekimlerinin çok önemi var. Sigorta sistemimiz vatandaşlarımızın yüzde 99'unu kapsıyor." dedi.

"Yaparsa AK Parti, Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan yapar"

Türkiye'yi çağ atlatan önemli eserler kazandırdıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaparsa AK Parti, Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan yapar. Tahıl anlaşmasını, barış görüşmelerini, esir takasını Erdoğan yapar. Tüm dünyada Türkiye'nin itibarı çok yüksek. Herkes 'Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan sözünün eridir' diyor. Son günlerde özellikle anketlere bakanlar da sık sık yazmaya başladılar. Dışarıdan Türkiye'yi dizayn etmeye çalışanlar unutmasın, bu ülkede bu topraklarda egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. Son sözü millet söyler. İçeriden hangi terör örgütüne ne vaatlerde bulunursa bulunsunlar, son sözü millet söyler."

Açılışlarda Çavuşoğlu'na Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.