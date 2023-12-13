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Çarşamba Belediyesi, Tarih Yazan Çocuklar Projesi ile Çocuklara Tarihi Anlatıyor

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Samsun'un Çarşamba Belediyesi, Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi olan 'Tarih Yazan Çocuklar' ile okullarda çocuklara tarihi kahramanları anlatıyor. Proje kapsamında çocuklara milli ve manevi değerler öğretilirken sosyal becerilerinin de gelişmesi sağlanıyor.

Samsun'un Çarşamba Belediyesi, Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesinden biri olan "Tarih Yazan Çocuklar" ile okullarda çocuklara tarihi kahramanları anlatıyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çocuklarımız, tarihimize ışık tutmuş kahramanlarımızın yaşamlarına tanıklık ediyor; bizler de çocuklarımızın dilinden kahramanlarımızı dinliyor, canlandırmalar ve resimler ile de çocuklarımızın sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz" dedi.

Tarih Yazan Çocuklar projesi ile "Her kahraman bir zamanlar çocuktu!" diyerek ilçe genelinde 10 binden fazla kitap ile 6 bine yakın öğrenciye ulaşan Çarşamba Belediyesi, çocuklara milli ve manevi değerlerini öğretirken sosyal becerilerinin de gelişmesini sağlıyor. Her hafta bir kahramanın ele alındığı proje ile okullarda öğrenciler kitaplardan kahramanların çocukluk yaşamlarını kahramanlıklarını okuyor, Çarşamba Belediyesi sosyal medya hesaplarında paylaşılan animasyon videolar ile de kahramanların canlandırılmış hallerini izliyor. Her çocuk öğretmenlerinin koordinesinde bir kahramanı canlandırıyor; ele alınan kahramana şiir, metin yazıyor ve resim çiziyor. Çarşamba Belediyesi tiyatro ekibi tarafından okullar ziyaret edilerek çocuklar; 'tarih yazan çocukların' kahramanlarla buluşturuluyor. Mustafa Kemal Atatürk, Nene Hatun, Ali Fuad Başgil, Mevlana gibi tarihin gidişatına yön vermiş, kahramanlıkları ile örnek olmuş 33 önemli ismin çocukluk yaşlarından başlayarak hayatlarının anlatıldığı; çocukların gelişimlerine uygun olarak titizlikle hazırlanan eserler okullarda işlenmeye devam ediyor.

"Tarih Yazan Çocuklar ile geleceğimiz emin ellerde"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşambamız eğitim yatırımları ile örnek olan bir kent. Bizler hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarımız ile çocuklarımızın, gençlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri, sosyal becerilerini arttırmayı, donanımlı bireyler olarak büyümelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizin dört bir köşesinde, dünyanın her yerinde al bayrağımızı gururla dalgalandıran çocuklar yetiştirmek en büyük gayemiz. Bu kapsamda da Tarih Yazan Çocuklar projemizi çok değerli buluyorum. Evlatlarımız kahramanlarımızın hayatlarını öğrenerek ufuklarını genişletebilir, kendi yollarını çizerek yüzyıllar sonra adı anılan biri olabilirler. Kitap setimizin ilçemiz genelinde 41 okulda dağıtımını gerçekleştirdik. 6 bine yakın öğrencimize ulaşıyoruz. Öğrencilerimiz öğretmenlerinin koordinesinde her hafta bir kahramanımızı işliyor. Kahramanımıza şiir yazıp, resim çiziyor. Belediyemiz tiyatro ekibi de okullarımızı gezerek tarihi kahramanlarımızı canlandırıyorlar. Bizim en büyük servetimiz, geleceğimizin yegane sahipleri çocuklarımız. Onları geleceğe hazırlamak, geçmiş değerlerimizi anlatmak bizim boynumuzun borcu. Bu proje ile hem değerlerimizi öğretmiş hem de anlayan, anlatabilen bir nesil yetiştirmiş oluyoruz. Tarih Yazan Çocuklar ile geleceğimiz emin ellerde" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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