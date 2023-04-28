Çardak Havalimanı'nda oy kullanma işlemi başladı

Denizli'deki Çardak Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemine başlandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışında, gümrüklerde ve havalimanlarında oy kullanma işlemleri başladı. Çardak Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı. Havalimanının geliş ve gidiş katında belirlenen alanlara sandıklar konuldu. Oy verme işleminde önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yemin edilmesinin artından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı. Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullanmaya başladı.

"Vatandaşlarımız havalimanında oy kullanma işlemine başladı"

Havalimanında oy kullanma işlemine katılanlar arasında yer alan MHP Denizli Milletvekili Adayı Feridun Ünal, "Önümüzdeki seçimler çok önemli seçimdir. Heyecanla beklenen seçim günü geldi. Vatandaşlarımız havalimanında oy kullanma işlemine başladı. Biz de bugün havaalanında oy kullanan insanlarımızla birlikte olduk. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah bu seçim hayırlı uğurlu olur. Burada verilen oylar hanemize yazılmaya başlanmıştır diye düşünüyorum" dedi.

"Ben buraya Kanada'dan geldim"

Kanada'dan Denizli'ye gelen Ramazan Akgün ise "Ben buraya Kanada'dan geldim. Seçimin vatanım ve milletim için hayırlı olmasını diliyorum. Oyumu kullandım. Hayırlı olsun" derken, bir diğer oy kullanan Muhterem Akgün de "Türkiye'ye tatile geldik. Oy dönemine rastladık. Milli görevimiz yapamaya geldik. İnşallah vatana millete hayırlı olur" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ