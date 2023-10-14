Çankırı'da yapılan operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı

Çankırı'da jandarma ekiplerince, yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 70 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, "taksirle ölüme neden olma", "kasten yaralama", "tehdit", "dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "evden hırsızlık" ve "ülkeye yasadışı yollarla giriş " gibi suçlarından aranan 70 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. - ÇANKIRI