Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs ile 7 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde yapılan aramalarda ise uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

Çankırı'da yapılan denetimlerde 29 şahıs ve 7 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs ve 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 100 adet sentetik ecza hapı, 8 adet kenevir tohumu, 2 adet tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet bıçak 66 adet fişek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de 61 araç trafikten men edilirken 807 araç sürücüsüne 1 milyon 54 bin 295 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI