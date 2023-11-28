Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs ile 7 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

Çankırı'da yapılan denetimlerde 28 şahıs ve 7 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs ve 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 gram narkotik madde, 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet bıçak ve 57 adet fişek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de 46 araç trafikten men edilirken, 740 araç sürücüsüne 1 milyon 6 bin 552 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI