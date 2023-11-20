Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs ile 5 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde uyuşturucu ve silah da ele geçirildi.

Çankırı'da yapılan denetimlerde 25 şahıs ve 5 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs ile 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 172 adet sentetik ecza hapı, 5 gram esrar, 1,14 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy hap, 40 bin dal doldurulmuş makaron, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de 41 araç trafikten men edilirken, 669 araç sürücüsüne 939 bin 702 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI