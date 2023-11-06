Çankırı'da polis denetimlerinde çok sayıda şahıs yakalandı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 27 şahıs yakalandı, narkotik madde ele geçirildi ve araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı, 8,72 gram narkotik madde ele geçirildi, 67 araç trafikten men edilirken 937 araç sürücüsüne 1 milyon 219 bin 307 TL cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı. - ÇANKIRI