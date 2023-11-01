Çankırı'da polis denetimlerinde çok sayıda şahıs kontrol edildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aranan şahıslar yakalandı ve çeşitli suçlardan el konulan maddeler bulundu. Ayrıca, araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs, 3 adet bıçak, 88,4 gram kannabinoid, 2,58 gram esrar, 168 adet sentetik ecza hapı, 1 adet lyrica ve 81 araç men edilip 749 araç sürücüsüne 1 milyon 101 bin 332 TL cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı. - ÇANKIRI