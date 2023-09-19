Çankırı'da polis denetiminde bin 552 kişi ve 793 araç sorgulandı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimde bin 552 kişi ve 793 araç sorgulandı. Denetimde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve diğer suçlara karışan kişilere adli işlem yapıldı.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde bin 552 şahıs, 793 araç sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 140 personelin katılımı ile "Narko Alan" denetimi yapıldı. Kentin farklı notalarında gerçekleştirilen denetimde bin 552 şahıs ve 793 araç sorgulandı. Yapılan aramalarda, 3 adet bıçak, 0,5 litre sahte alkol, bin 600 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Uyuşturucu test kiti ile yapılan kontrollerde 1 şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Denetimde ruhsatsız silah bulunduran 3 kişiye, 'kaçakçılıkla mücadele' çerçevesinde 2 kişiye, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 kişiye ve 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek' suçundan 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Öte yandan, 8 sürücüye alkollü araç kullanmak, 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 1 sürücüye yüksek sesli müzik dinlemek, 1 araç sürücüsüne maksadı dışında sis farı açmak, 2 sürücüye muayenesiz araç kullanmak ve 2 araç sürücüsüne dur ihtarına uymamaktan toplam 131 bin 548 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç ise trafikten men edildi. - ÇANKIRI