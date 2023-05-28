Çankırı 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı?

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Çankırı sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Çankırı seçim sonuçları YSK verilerine göre açıklanacak ve vatandaşların bilgisine sunulacak. Haberler.com seçim sayfası en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor.

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Çankırı sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Çankırı hangi parti kazandı, 1. oldu? Çankırı 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Çankırı Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Çankırı seçimi kim kazandı?

ÇANKIRI 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Çankırı seçim sonuçları YSK verilerine göre açıklanacak ve vatandaşların bilgisine sunulacak. Veriler tüm kaynaklardan takip edilirken haberler.com sayfaları da seçim takibi için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Sizler de güvenli ve hızlı seçim sonuç takibi için haberler.com seçim sayfasına TIKLAYABİLİRSİNİZ

ÇANKIRI İLK TURDA KİM KAZANDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 88,908 72.1360

KEMAL KILIÇDAROĞLU 25,065 20.3370

SİNAN OĞAN 8,702 7.0600

MUHARREM İNCE 576 0.4670