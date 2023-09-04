Çankaya Belediyesi, Güneş Kreşi ve Parkı'nın açılışını yaptı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Güneş Kreşi ve Parkı'nın açılışında, " Çankaya Belediyesi'nin hiçbir tesisi aslında özel sektörde yok. Çünkü biz halkımıza en kaliteli hizmeti sunuyoruz. Kapalı yüzme havuzlarımız Ankara'da örnektir, spor merkezlerimiz örnektir… Çünkü biz verdiğimiz hizmet ile özel sektörü, kamu olarak geçebileceğimizi göstermek istiyoruz. Biz halkın kamu eliyle kalite ve ucuz hizmet alabileceğini kanıtlamak istiyoruz. Çünkü biz halkımızı şu anda Türkiye'de uygulanan kumarhane kapitalizmine, adaletsiz ve haksız düzene kurban olmamasını istiyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi, 13'üncü kreşinin açılışını yaptı. Metin Oktay Mahallesi'ndeki Güneş Kreş ve Parkı'nın açılışı bugün düzenlenen törenle Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından yapıldı. Törene kreşe çocuklarını kayıt yaptıran veliler ve vatandaşlar da katıldı. Taşdelen konuşmasında, açılışını yaptıkları kreşin Mamak ilçe sınırında yer aldığını hatırlattı ve önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere ilişkin mesajlar da verdi. Taşdelen şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönem Çankaya Belediyesi'nin en çok hizmet getireceği yer bu bölgeler olacak. Şimdiden size bunun sözünü veriyorum. Çünkü yeni planlarla birlikte artık kreş alanlarımız, parklarımız hazır. Sosyal tesis alanları imar planlarında hazır. Artık belediyenin yeri var. Artık o imar planlarında çok güzel yeşil alanlar var. Planları şimdi yaptık, önümüzdeki 5 yılda da tek tek bütün bu hizmetleri bu bölgelerimize getireceğiz. Mamak ile olan yaşam kalitesi farkı çok daha yukarıya çıkacak. Onun için seçimde de sevgili Mamaklı kardeşlerimize 'Siz de gelin, bu kervana katılın. Büyükşehirde Mansur Başkan ile, Mamak'ta da CHP'li belediye başkanı ile artık hak ettiğiniz hizmeti alın'. Yolun karşısı Mamak, kreş Çankaya'da. Ben istiyorum ki Çankaya'nın bu farkını bütün Ankara görsün..."

"ÖZEL SEKTÖRDE YOK"

Taşdelen konuşmasını şöyle sürdürdü:

Güneş Kreşimiz 120 çocuğumuza yuva olacak. Bizim kreşlerimiz özel sektörde yok. Çankaya Belediyesi'nin hiçbir tesisi aslında özel sektörde yok. Çünkü biz halkımıza en kaliteli hizmeti sunuyoruz. Kapalı yüzme havuzlarımız Ankara'da örnektir, spor merkezlerimiz örnektir. Çankaya Evlerimiz örnektir, sosyal tesislerimiz,kreşlerimiz, parklarımız örnektir. Çünkü biz verdiğimiz hizmet ile özel sektörü, kamu olarak geçebileceğimizi göstermek istiyoruz. Biz halkın kamu eliyle kalite ve ucuz hizmet alabileceğini kanıtlamak istiyoruz. Çünkü biz halkımızı şu anda Türkiye'de uygulanan kumarhane kapitalizmine, adaletsiz ve haksız düzene teslim olmamasını istiyoruz."

Biz halkın olanı halka veriyoruz. Ranta, müteahhide değil, taşerona değil. Halka ve hakka hizmet ediyoruz. Bütün bunları yaparken, şunu da bilmenizi isterim. Çankaya Belediyesi bizim yönetimimizde, 9,5 yıldır bütün bu hizmetleri kendi kaynakları ile yapmıştır. Bir kuruş kredi kullanmadan, borç almadan yapmıştır. Biz bugünü kurtarmak için geleceği ipotek altına almadık. Bu 9,5 yılda kredi kullanmadan, borçlanmadan hazmeden eden tek belediye Çankaya Belediyesi'dir."

Taşdelen, Bağdemlidere'de de Cumhuriyet Parkı'nı 10 Eylül'de hizmete açacaklarını ve buradaki açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağını söyledi.