Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: '14 Mayıs'ta ucube sisteme, tek adam sistemine karşı çoğulcu, parlamenter sistemi tekrar egemen kılacağız'

Haber : GÜLARA SUBAŞI - Kamera: DURSUN ALKAYA

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Önümüzde 14 Mayıs'ta bir seçim var. 14 Mayıs'ta biz sadece cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmeyeceğiz. Biz aynı zamanda bu ucube sisteme tek adam düzenine karşı çoğulcu, parlamenter sistemi tekrar egemen kılacağız. ve bize kader diyerek işin fıtratında var diyerek yutturulmaya çalışılan her şeye karşı çıkacağız, yoksulluğun, yolsuzluğun, yasakların kader olmadığını kanıtlayacağız" dedi.

Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi'nin 23 Nisan haftası kapsamıyla gerçekleştirdiği etkinlik serisinin kapanışında "Dostluk ve Barış İçin Dünya Çocukları Bir Arada" konulu geceye katıldı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. Yılı için düzenlenen etkinlikte bir hafta boyunca, 23 ülkeyle faaliyetler gerçekleştirildi. TED Ankara Koleji, ATA Sahne'de gerçekleştirilen kapanış gösterisinde 10 farklı ülkeden çocuklar sahnede performans sergiledi. Peru, Ukrayna, Çin Filipinler, Kırgızistan, Fransa'yı temsilen özel Tevfik Fikret lisesi öğrencileri, Kırım, Arjantin ve Güney Kore'nin yanında Çankaya Belediyesi gündüz bakımevleri öğrencileri sahnede gösterilerini sundu. Etkinliğin açılışında konuşan Taşdelen, şunları söyledi:

"ULUSAL EGEMENLİK HEM TÜRK ULUSU İÇİN HEM EMPERYALİZM ALTINDA OLAN BÜTÜN ULUSLAR İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR KAVRAM"

"23 Nisan'da çok anlamlı bir bayramı kutladık. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem nedeniyle hayatını kaybeden 50 binin üzerinde yurttaşımıza bu vesileyle Allah'tan rahmet ailelerine ve ulusumuza başsağlığı diliyorum. Ancak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk ulusu ve mazlum milletlerin tümü için çok anlamlı bir bayram. Çünkü ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği ulusal egemenlik kavramı hem Türk ulusu için hem emperyalizm altında olan bütün uluslar için çok anlamlı bir kavram.

"BİZ TEK ADAMA KARŞIYIZ"

Çünkü ulusal egemenlik kavramı egemenliğin bir kişiye, Osmanlı padişahına ait olduğu o günlerden egemenliğin o tek adamdan padişahtan alıp halkına, milletine verdiği günün adı. Biz tek adama karşıyız. Biz halkını ötekileştiren, insanları ayrıştıran, halkını, vatandaşlarını azarlayan, halkına yukarıdan bakan, hor gören her anlayışa karşıyız. Çünkü bizim anlayışımızda egemenliğin sahibi de iradenin sahibi de bu vatanın sahibi de milletin kendisidir. Bu yıkılmayacaktır, yıkılmaz bir anlayıştır.

"BİLİME VE AKLA DAYANAN ATATÜRKÇÜLÜK ASLA YIKILMAZ"

Çünkü dogmalara değil, değişmez kurallara değil, bilime ve akla dayanan Atatürkçülük asla yıkılmaz. Çünkü ulu önder Atatürk şunu söylemiştir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bilim sürekli değişir. Çünkü hayat değişir. Atatürkçülüğün bize en büyük armağanı da budur. Hayat değiştikçe bilim değiştikçe değişimin kendisi hayat bulur. Bu nedenle ulu Önder Atatürk ulusal egemenlik kavramıyla egemenliğin kendisiyle çocukları gelişimi temsil etmesi açısından devrimcilik ilkesini de gelişimi de Türk gençliğine armağan etmiştir. O nedenle Atatürkçülükle, cumhuriyetle devrimlerle mücadele etmek nafiledir. Hiçbir güç hiçbir irade bilimin, aklın ve millet egemenliğinin üstüne asla çıkamayacaktır.

"14 MAYIS'TA UCUBE SİSTEME, TEK ADAM SİSTEMİNE KARŞI ÇOĞULCU, PARLAMENTER SİSTEMİ TEKRAR EGEMEN KILACAĞIZ"

Önümüzde 14 Mayıs'ta bir seçim var. 14 Mayıs'ta bu saydığım nedenlerle biz sadece cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmeyeceğiz. Biz aynı zamanda bu ucube sisteme tek adam düzenine karşı çoğulcu, parlamenter sistemi tekrar egemen kılacağız. ve bize kader diyerek işin fıtratında var diyerek yutturulmaya çalışılan her şeye karşı çıkacağız, yoksulluğun, yolsuzluğun, yasakların kader olmadığını kanıtlayacağız. Şöyle bitirsem yeridir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı."

"UZUN SÜREDİR HAYATIMIZDAN BAYRAMLARI ÇIKARDILAR"

Taşdelen, ANKA Haber Ajansı'na 23 Nisan için hazırladıkları etkinliği ve milli bayramların önemini şu sözlerle anlattı:

"Biliyorsunuz uzun bir süredir hayatımızdan bayramları çıkardılar. Hele milli bayramları kutlamamak için ellerinden geleni yapanlar var. Biz de buna mukabil milli bayramlarımızı en güzel şekilde kutlamak istiyoruz çünkü bir ulus kahramanlarıyla vardır. Hele Türk milleti, emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşı vermiş, tüm dünyaya ve tüm mazlum milletlere örnek olmuş bir ulus. Mustafa Kemal Atatürk gibi bir kahraman çıkarmış bir ulus. ve Atatürk, o cumhuriyeti, o devleti gençlere emanet etmiş, ulusal egemenliği çocuklara emanet etmiş. Biz de onu en iyi şekilde kutlamak istiyoruz.

"BİZİM ÇOCUKLUĞUMUZDA 23 NİSAN'LAR ÇOK GÜZEL KUTLANIRDI"

Bizim çocukluğumuzda 23 Nisan'lar çok güzel kutlanırdı. Yurtdışından çocuklar gelirdi, ailelerin yanında burada kalırlardı. Biz de buna benzer bir projeyi hayata geçirdik. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 50 binin üzerinde yurttaşımız hayatını kaybetti. Onlara tekrar Allahtan rahmet diliyorum, ulusumuza ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Depremden dolayı ertelemiştik, bugün gerçekleştiriyoruz. Dediğimiz gibi Çankaya, milli bayramlarını da en güzel şekilde kutlayan, çocuklara anılar biriktiren, onları daha küçük yaştan itibaren bir birey olarak yetiştiren bir belediye, öyle de olmaya devam edecek.

"14 MAYIS'TA MİLLET İTTİFAKI OLARAK İKTİDARA GELDİĞİMİZDE 29 EKİM 2023, TÜM TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANACAK"

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyoruz. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde, Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde 29 Ekim 2023, tüm Türkiye'de çok büyük bir coşkuyla kutlanacak. 100'üncü yılın hep beraber hakkını vereceğiz. Aydınlık günler istiyoruz. Hiç kimsenin kendini ötekileştirilmiş hissetmediği, herkesin kucaklandığı, siyasi düşüncesi, inancı, kökeni, yaşam biçimi ne olursa olsun herkesin eşit yurttaş olduğu ve Nazım'ın dediği gibi, 'Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' yaşayacağımız, yaşadığımız bir Türkiye istiyoruz. Milli ve dini bayramlarımız ortaklaştığımız günler, bunlar bir ulus olarak hep birlikte olmamız gereken günler. O güzel günlere de 14 Mayıs'ta kavuşacağız."