Canik meclisi tatil yapmayacak Canik Belediye Meclisi oybirliğiyle tatil yapmama kararı aldı. Canik Belediye Meclisi oybirliğiyle tatil yapmama kararı aldı. Canik Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında toplanan meclisten oybirliğiyle tatil yapmama kararı alındı. Başkan İbrahim Sandıkçı, 2019 yılından bu yana Canik Belediye Meclisi'nin hizmet dönemine dördüncü kez tatil yapmadan devam edeceğini duyurdu. Göreve geldikleri süre içerisinde Canik Belediye Meclisi'nin hiç tatil yapmadığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'te gelenek bozulmadı. Meclis üyesi arkadaşlarımızla bugün gerçekleştirdiğimiz temmuz ayı olağan toplantımızda oybirliğiyle tatil yapmama kararı aldık. Canik Belediye Meclisi olarak ilçemizin gelişmesi adına sürdürdüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştiren Canik Belediye Meclisi 1 Ağustos 2022 tarihinde yeniden toplanma kararı aldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / Politika İbrahim Sandıkçı Canik Politika Haberler

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