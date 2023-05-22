Canbey: 'Erdoğan'ın güçlü liderliğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var'

Türkiye'nin, 21 yıldır süren istikrar ve güçlü liderlikle birlikte hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini belirten AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Çevremizi saran zorluklardan kurtulup Türkiye Yüzyılı'na ulaşmak için güçlü, tecrübeli ve vizyoner bir liderin yol göstericiliği şarttır. Bu nedenle 28 Mayıs seçimi büyük önem taşımaktadır" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çağrıda bulundu. Canbey, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Ülkemiz bir ateş çemberinin içerisinde. Çevremize şöyle bir bakalım. Güneyimizde Libya iç karışıklık içerisinde. Altında binlerce metreküp petrol, doğalgaz ve hidrokarbon yatakları bulanan Mavi Vatanımıza göz dikmiş hainler, Libya'da bulunmamızdan, Kıbrıs'taki güçlü varlığımızdan rahatsız. Suriye'de yıllardır oluşturulmak istenen bir terör koridoru bulunmaktadır. Irak'ta hala bir istikrar söz konusu değil. Doğumuzda Ermenistan, Karabağ zaferimizden dolayı öfkeli, zayıf kalacağımız günü bekliyorlar. Kuzeyimizde Rusya - Ukrayna savaşı hala devam ediyor, ne zaman biteceği belli değil, batıda Yunanistan adalarını ABD silahlandırmaya devam ediyor. Böyle bir coğrafya içerisinde Türkiye'nin güçsüz kalma, zayıf kalma, geriye gitme, hatta yerinde durma gibi bir lüksü yoktur. Savunma sanayisi, ekonomisi, diplomasisi ve yeraltı zenginliklerini kazandırarak daha güçlü olmak zorundayız."

"Güçlü liderlikle geçmişten geleceğe: Türkiye Yüzyılı'na doğru"

Son 21 yılda ülkenin çağ atladığını ifade eden Canbey, "3 bin 600 dolar olan kişi başı milli gelir, 10 bin 600 dolara yükseldi. İhracatımız 36 milyar dolardan 255 milyar dolara çıktı. Yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayi bugün yüzde 80 oranlarına yükseldi. Ülkemiz 21 yılda 3,5 trilyon dolar yatırıma kavuştu. Bölgesinde ve dünyada masada ve sahada sözü dinlenilen bir Türkiye inşa edildi. Tüm bu başarılar kolay kazanılmadı. Gezi kalkışması, 17-25 Aralık yargı darbe teşebbüsü, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi, hendek siyaseti, ekonomik saldırılar, Kovid-19 salgınına rağmen bu başarılar elde edildi. Çünkü istikrar sayesinde, çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde, çünkü vatanını ve milletini seven AK kadroların azmi sayesinde, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliği sayesinde gerçekleştirildi" dedi.

"Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde: Güçlü liderlikle hedeflerimize ulaşmak"

Türkiye'nin 21 yıldır süren istikrarla hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini belirten Canbey, "Çevremizi saran zorluklardan kurtulup Türkiye Yüzyılı'na ulaşmak için güçlü, tecrübeli ve vizyoner bir liderin yol göstericiliği şarttır. Bu nedenle 28 Mayıs seçimi büyük önem taşımaktadır. Özellikle tüm hemşehrilerimden, 28 Mayıs'ta sandığa giderek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermelerini gönülden rica ediyorum. Milletimiz için, yarınlarımız için ve güçlü Türkiye için Recep Tayyip Erdoğan ile yolculuğumuza devam etmeliyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi geleceğe taşıyan güçlü lider olduğunu vurgulayan Canbey, "Yerli ve milli akıllı cihazımız Togg'u başarıyla hayata geçirdi. 85 yıllık aradan sonra özlemle beklediğimiz Ayasofya Camii'ni tekrar ibadete açtı. İHA-SİHA, TCG Anadolu, Kızılelma, Bayraktar gibi dünya standartlarında savunma sanayi araçlarını ülkemize kazandırdı. PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini ülkemizden silip yok etme noktasına getirdi. Bölünmüş yol ağları, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, köprüler, okullar ve üniversiteler gibi toplam 3,5 trilyon dolarlık yatırımlarla ülkemizi donattı. Uluslararası alanda güçlü ve sözü dinlenilen bir Türkiye'yi ortaya koydu. Karadeniz'de milli doğalgaz rezervlerini keşfederek enerji bağımsızlığımızı sağladı. Mavi Vatan'ı inşa ederek denizlerdeki güvenliğimizi güçlendirdi. Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ı açarak adil bir adım attı. Libya, Suriye ve Karabağ gibi bölgelerde zaferler elde etti. Mazlum Filistin halkının yanında durarak güçlü bir ses oldu. BM kürsüsünden zalimlere 'Dünya 5'ten büyüktür' hakikatini haykırdı. Kısacası, bayrağımıza, vatanımıza ve milletimize sıkı sıkıya bağlı oldu" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu milletimizle samimi bir ilişki kuramadı"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun samimi olmadığını söyleyen Canbey, sözlerini şöyle tamamladı:

"'PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz', 'YPG bize neden saldırsın', 'Karabağ'a 300 cihatçı gönderdiler', 'Libya'da ne işimiz var' demesi, FETÖ'ye yönelik sürekli olumlu ve sıcak mesajlar vermesi, 252 şehit verdiğimiz 15 Temmuz hain darbe girişimi için '15 Temmuz tiyatrodur' gibi ifadeleriyle nasıl milliyetçi olduğu açıkça ortadadır. Bu söylemler, onun samimi olmadığının açık bir göstergesidir. Kılıçdaroğlu dün başörtüsü için '1 metre bez parçası' dediğini unutmadık. Başörtüsü özgürlüğünü anayasa güvencesi altına alma çağrılarımıza destek vermeyen Kılıçdaroğlu değil miydi, şimdi ne değişti? Kılıçdaroğlu FETÖ'yle iş birliği yapmaktadır. O samimi değildir, fikirleri, davranışları ve söylemleri birbirinden kopuktur. Aziz milletimiz ise her şeyin farkındadır. Oy avcılığı yapmak için maskeler takan Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünü görmektedir. 28 Mayıs'ta sandıkta gereken cevabı kendisine verecektir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun içindeki gerçeği gizleyen samimiyetsizliğe son verecektir." - BALIKESİR

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023