Canan Kaftancıoğlu: Önümüzdeki seçimler akıl, ahlak ve adaletten yana olanlar ile aklından kötülüğü çıkarmayanlar arasında olacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Önümüzdeki seçimler güzel ülkemizin, güzel coğrafyamızın, gelecek yüzyılın yeniden sağlam temellerle inşa edileceği bir seçim olacak. O yüzden önümüzdeki seçimler akıl, ahlak ve adaletten yana olanlar ile aklından kötülüğü çıkarmayanlar arasında olacak" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır'a geldi. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önüne karanfil bırakan Kaftancıoğlu, burada açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Ne yazık ki; bu güzel coğrafyada, güzel memleketimizde herkesin farklı ama herkesin eşit yaşayabileceği ülkemizde kutuplaştırmalar, adalet arayanların cezalandırıldığı, halkın hakkını savunanların katledildiği acı süreçleri yaşadık. Şu anda, olduğumuz yerde sizlerin hemşehrisi, bir insan hakları savunucusu ve bir insan olan Tahir Elçi'nin de kaybedildiği yerdeyiz. Bir kere bu topraklarda Tahir Elçi şahsında faili meşhur ama faili meçhul bırakılmış bütün katledilenleri hem saygıyla analım hem de onların şahsında bir kez daha bu ülkede adalet arayışını, eşitlik arayışını, özgürlük arayışını aynen onlardan öğrendiğimiz gibi sürdüreceğimizin sözünü verelim" dedi.

Konuşmanın ardından CHP'nin Diyarbakır milletvekili adayı Sezgin Tanrıkulu, bir ciğercinin tezgahının başına geçip, Kaftancıoğlu'na ciğer kebabı pişirdi. Kaftancıoğlu ile beraberindeki CHP'liler, daha sonra Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.