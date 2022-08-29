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Canan Kaftancıoğlu ifade verdi

Politika Haberleri

Canan Kaftancıoğlu ifade verdi

Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Basın Suçları Soruşturma Bürosunda ifade veren Kaftancıoğlu, ardından adliyeden ayrıldı.

Canan Kaftancıoğlu, ifadesinde, "CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısında yaptığım konuşmanın geneline bakıldığında, söylemlerim partimizde görev alan genç arkadaşlarıma, hiçbir koşulda umutlarını kaybetmemeleri...Bu minvaldeki bir konuşmanın içeriğinden suç unsuru çıkarmak mümkün değildir. Bununla birlikte konuşma içerisinde Cumhurbaşkanı'ndan açıkça bahsedilmiş veya şahsı ile ilgili herhangi bir konuya değinilmiş değildir. Bütünüyle sisteme yönelik eleştiriler içeren bir açıklamanın Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarına saldırı teşkil etme imkanı yoktur. Bu bağlamda matufiyet şartı gerçekleşmemiş ifadelerden dolayı hakaret suçunun oluştuğundan bahsedilemez" dedi.

(Elif Somuncu - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Canan Kaftancıoğlu 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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