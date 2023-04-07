Canan Kaftancıoğlu: 'Emniyet güçlerinin yaptığı incelemeye göre il binamızda herhangi bir kurşun izi bulunmamıştır'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer'de bulunan CHP il binasına silahlı saldırı yapıldığı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Emniyet güçlerinin il binamızda yaptığı incelemeye göre il binamızda herhangi bir kurşun izi bulunmamıştır.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer'de bulunan CHP il binasına silahlı saldırı yapıldığı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Emniyet güçlerinin il binamızda yaptığı incelemeye göre il binamızda herhangi bir kurşun izi bulunmamıştır. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer'de bulunan CHP il binasına silahlı saldırı yapıldığını öne sürdü. İl binası önünde açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Bugün saat 05.00 sularında TEM Otoyolu'ndan Edirne istikametindeki bir araç İstanbul İl Başkanlığımızın önünde 7-8 el ateş etmiş bulunmakta. Olay mahallinde boş kovanlar tespit edilmiştir. Emniyet güçlerinin il binamızda yaptığı incelemeye göre il binamızda herhangi bir kurşun izi bulunmamıştır. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. İyi Parti İl Başkanımız geçmiş olsun ziyaretine gelmiştir. Kendisiyle de süreci değerlendirip yolcu ettikten sonra sizlere yazılı bilgilendirme yaptım" dedi.

"Saldırı olacağına dair bir duyumumuz yoktu"

Kaftancıoğlu, "İl başkanlığımıza saldırı olacağına dair herhangi bir duyumumuz yoktu. İyi Parti'ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk, nitekim şaşırmadık da. Bu kesin il binası mıdır değil midir cevabını vermesi gereken ben değilim. En az sizin kadar merak ediyoruz, bu saldırının kimler tarafından ve ne maksatla yapıldığını" ifadelerini kullandı.

"Bir haftada iki siyasi parti binasında olay oldu"

Kaftancıoğlu, "Bir hafta önce İyi Parti il binasına yapılan saldırı, bu sabah il binamızın hemen karşısından açılan ateşler bir bekçi değilse umarım hepimiz için tatmin edici bir açıklama olabilir. Bir hafta içinde İstanbul'da iki tane siyasi parti il başkanlığı önünde herhangi bir olay olma ihtimali, ben de Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı kadar olmasa da az buçuk matematik bilirim, sanıyorum ki dünyadaki en büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinden daha düşüktür" şeklinde konuştu.

"Vali tahkikatın devam ettiğini ve kamera kayıtlarını incelediklerini söyledi"

Kaftancıoğlu, "İstanbul Valisi ile görüştüm. Olayla ilgili kamera kayıtları ve tahkikatın devam ettiğini ve kamera kayıtlarını incelediklerini söylediler. Bizlere bilgi vereceklerini ifade ettiler. Ben bu saldırı olduğu saatlerde Ankara'daydım sabaha karşı. Hemen İstanbul'a yola çıktım. O saatten itibaren Genel Başkanımızla irtibat halindeyiz" dedi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'da CHP İl Başkanlığını ziyarete geldi. - İSTANBUL