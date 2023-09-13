Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen'i ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yeni atanan Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen'i ziyaret etti. Vali Aktaş, Biçen'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.