Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık Geri Gönderme Merkezinde İncelemelerde Bulundu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulundu. Vali Aktaş, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı ve personele başarılar diledi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak'ın da hazır bulunduğu incelemelerde Vali Aktaş'a, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi Müdürü İlayda Bulut bilgi verdi.

Yürütülen çalışmalar ve göçle mücadele konusunda yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Aktaş, personele çalışmalarında başarılar diledi.