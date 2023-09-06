Çanakkale Valisi Geyikli'deki Sel Baskınında İncelemelerde Bulundu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, aşırı yağışlardan dolayı sel baskınının yaşandığı Geyikli beldesinde incelemelerde bulundu. Vali Aktaş, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve mağduriyetlerin giderilmesi için gereken önlemlerin alınacağını belirtti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, aşırı yağışlardan dolayı sel baskınının yaşandığı Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, inceleme ziyaretinde Vali Aktaş'a Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu eşlik etti.

Vali Aktaş, aşırı yağışlar sonucu sel felaketinin meydana geldiği Geyikli beldesi, yeni iskele ve Odunluk İskelesi arasında incelemelerde bulunarak, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sele maruz kalan yerleşim yerlerinde vatandaşları dinleyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aktaş, gerekli tespitler yapılarak, mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumların üzerine düşen görevleri ivedilikle yerine getireceğini belirtti.