Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'deki orman yangınından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere kolaylıklar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'deki orman yangınından etkilenenlere geçmiş olsun, yangın söndürme çalışmalarına katılanlara ise kolaylıklar diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangını kontrol altına almak için canla başla çalışan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.