Çanakkale'deki Orman Yangınında Tarım ve Orman Bakanı İncelemelerde Bulundu

Çanakkale'de yaklaşık 15 saattir devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın yönetim aracından İHA görüntülerini izleyerek yangın hakkında bilgiler aldı ve sonrasında yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Çanakkale'de yaklaşık 15 saattir devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın yönetim aracından İHA görüntülerini izleyerek yangın hakkında bilgiler aldı ve sonrasında yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Çanakkale'de yaklaşık 15 saattir devam eden yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Rüzgarın azalması ile birlikte ekiplerin yangınla mücadelesi hızlanırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise 4 evin yandığı Yağcılar, 3 evin yandığı Ulupınar köyleri ile Aşağıokçular ve Sarıcaeli köylerinde incelemelerde bulundu. Kalabaklı köyünde konuşlanan yangın yönetim aracında son duruma ilişkin bilgi aldı. - ÇANAKKALE