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Çanakkale'de Yağma ve Suç Örgütüne Üye Olan Şahıs Yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, birlikte yağma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olan ve 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 70 suç kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.