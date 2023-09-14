Çanakkale'de Suriyeli düzensiz göçmenler yakalandı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yapılan operasyonda, Suriye uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı ve insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Suriye uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükanafarta köyü Kireçtepe mevkisinde yaptıkları operasyonda, H.Ö. idaresindeki 63 AGC 090 plakalı minibüste 13'ü kadın, 16'sı erkek, 5'i çocuk Suriye uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.
Olayda kullanılan araç yediemin otoparkına teslim edilirken minibüs sürücüsü H.Ö. insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.