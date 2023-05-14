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Çanakkale'de sandıklar açılmaya başlandı

Çanakkale'de sandıklar açılmaya başlandı

Politika Haberleri

Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi, Çanakkale'de de sandıklar açılmaya başlandı.

Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi, Çanakkale'de de sandıklar açılmaya başlandı.

Çanakkale'de, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi. Çanakkale il genelinde 436 bin 13 kişi, seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi. Çanakkale'de bin 591 sandık açılarak oy sayımına başlandı.

Sayımların tamamlanmasının ardından oylar il ve ilçe seçim kurullarına götürülecek. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Çanakkale Türkiye Politika Haberler

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