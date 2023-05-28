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Çanakkale'de sandıklar açıldı

Çanakkale'de sandıklar açıldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Çanakkale'de de sandıklar açılmaya başlandı. Çanakkale'de, Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi. Çanakkale il genelinde 436 bin 13 kişi, seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi. Çanakkale'de bin 591 sandık açılarak oy sayımına başlandı. Sayımların tamamlanmasının ardından oylar il ve ilçe seçim kurullarına götürülecek.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Çanakkale'de de sandıklar açılmaya başlandı.

Çanakkale'de, Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi. Çanakkale il genelinde 436 bin 13 kişi, seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi. Çanakkale'de bin 591 sandık açılarak oy sayımına başlandı.

Sayımların tamamlanmasının ardından oylar il ve ilçe seçim kurullarına götürülecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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