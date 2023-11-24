Çanakkale'de Rüşvet Davası Başladı

Çanakkale'de, rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp tahliye edilen ve geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in aralarında olduğu tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, Çetin ile diğer tutuksuz sanıklardan Fen İşleri Müdürü Seval D, Hasan E, Eren B, Bülent B, Rasim G. katıldı. Başka bir suçtan tutuklu Kenan Ç'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmasının alındığı duruşmaya, sanık Memiş M. gelmedi.

Savunmasını yapan Ünal Çetin, kamu görevlisi olduğunu, 21 yıl öğretmenlik mesleğini icra ettiğini söyledi.

Belediye başkanlığı sürecinde kendisine verilen yetki ve yasalar çerçevesinde görevini yerine getirdiğini belirten Çetin, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Çetin, "Hakkımdaki istinat edinen suçlarla ilgili o şahıslardan hiçbir şekilde böyle bir talebim söz konusu olmadı. Yüce Türk adaleti karşısındayım. En ince ayrıntılarına kadar şahsımdan istenen belgeleri mahkemenize ileterek bu süreci yaşamak istiyorum." dedi.

Kenan Ç. ise tarlasını arsa vasfına dönüştürmek için müracaat ettiği belediyeden planlama ve harç gideri adı altında istenen 100 bin lirayı Çetin'in kendisi için rüşvet olarak talep ettiği şeklinde algılandığını ileri sürdü.

Celseye katılan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, rüşvet alınıp verilmesinin söz konusu olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 22 Mart 2024'e erteledi.

Soruşturma süreci

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis tarafından 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Ünal Çetin'in aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alınmış, Çetin ve Fen İşleri Müdürü Seval D. ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen eski İYİ Parti Gökçeada İlçe Başkanı Hasan E, 3 Şubat'ta tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığınca, Anayasa'nın 127'nci ve Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden 4 Şubat'ta görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Çetin, 20 Temmuz'da adli kontrolle tahliye edilmişti. Diğer iki tutuklu sanık hakkında da tahliye kararları verilmişti.

İddianamede, Ünal Çetin, Hasan E, Rasim G. ve Seval D. hakkında "rüşvet alma" suçundan 12'şer yıla kadar, Bülent B, Eren B, Memiş M. ve Kenan Ç. hakkında ise "rüşvet verme" suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.