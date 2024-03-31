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Çanakkale'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri Başladı

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Çanakkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. İl genelinde bin 595 sandıkta 440 bin 119 seçmen oy kullanacak.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00 itibarıyla Çanakkale'de oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye başladı. Oyların kullanılacağı okulların içerisinde ve dışarısında görev alan yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Çanakkale il genelinde bin 595 sandıkta 440 bin 119 seçmen oy kullanacak. Merkezde 478 sandık kurulacak.

Çanakkale merkezde 147 bin 153, Ayvacık'ta 28 bin 575, Bayramiç'te 23 bin 945, Biga'da 73 bin 578, Bozcaada'da 2 bin 797, Çan'da 38 bin 140, Eceabat 7 bin 419, Ezine'de 25 bin 486, Gelibolu'da 35 bin 193, Gökçeada'da 8 bin 120, Lapseki'de 24 bin 132, Yenice'de 25 bin 581 olmak üzere il genelinde 440 bin 119 seçmen oy kullanacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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