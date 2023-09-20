Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçakçılık ve organize suçla ilgili malzemeye el konuldu.