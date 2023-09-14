Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 8 göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesinde düzenlediği operasyonda bir taksi içinde Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Gözaltına alınanlar jandarmadaki işlemlerin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda bir taksi içinde Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörler göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Naldöken köyünde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 16 DK 8501 plakalı taksi içinde 2'si kadın, 1'i erkek, 2'si erkek çocuk ve 3'ü kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Taksi yed-i emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatörler D.Y.A., O.G. ve Y.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 8 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - ÇANAKKALE