Çanakkale'de İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 94 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 94 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Afganistan uyruklu 94 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavaklı İskelesi civarında yaptıkları operasyonda Ç.Y. yönetimindeki 17 SE 310 plakalı kamyonette Afganistan uyruklu 14'ü erkek, 8'i kadın, 24'ü çocuk olmak üzere 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayda kullanılan kamyonet yediemin otoparkına teslim edilirken işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, sürücü Ç.Y. ise gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri aynı mevkide yaptıkları bir başka operasyonda 34 FNR 531 plakalı kamyonette Afganistan uyruklu 11'i erkek, 10'u kadın, 27'si çocuk 48 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

El konulan kamyonet ile 2 bot motoru, 1 bot, 50 litre akaryakıt yediemin otoparkına teslim edildi.

Yakalanan 48 düzensiz göçmenin idari işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.