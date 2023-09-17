Çanakkale'de insan kaçakçılığı operasyonu: 37 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Avyacık'ın Kösedere köyünde yaptıkları operasyonda, Afganistan uyruklu 11'i kadın, 10'u erkek, 16'sı çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı.
Operasyonda, S.K. ve N.Z. insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
İnsan kaçakçılığında kullanılan S.K'ya ait römorkör, 2 bot ve bot motoru yediemin otoparkına teslim edilirken, düzensiz göçmenlerin Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüleceği öğrenildi.