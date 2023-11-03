Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Emekli Polis Memuru da Şüpheli Yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen bir emekli polis memuru ve bir İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü polis memuru şüpheli olarak yakalandı. Operasyonlar sonucunda toplam 27 şüpheli şahıs yakalanırken, 18'i tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce il genelinde 'göçmen kaçakçılığı' suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda bir emekli polis memuru, bir İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 20.09.2023 ve 31.10.2023 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda, 17 olayda organizatörlük yapan 1 emekli polis memuru, 1 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru, 1 FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahısları yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmasına imkan sağlayan şahıs olmak üzere toplam 27 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 18'i şahıs çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 6 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile 1 şahıs da savcılık kararı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise firar konumunda bulunuyor.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 17 araç, 87 can yeleği, 46 şambrel, 9 el hava pompası, 5 can simidi ve 89 bin 205 TL, 94 bin 470 euro, 950 Amerikan doları paraya suçtan elde edilen gelir kapsamında el konuldu.

Suça karıştığı tespit edilerek ülkemizden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 245 Afganistan uyruklu şahıs ile haklarında idari işlem yapılan 64 Afganistan, 2 Azerbaycan, 1 Rusya, 1 Irak, 9 Suriye, 8 Fas, 2 Filistin, 1 Mısır, 4 Özbekistan uyruklu şahsa işlem yapıldı. Toplam 337 yabancı uyruklu şahıs işlemlerin akabinde Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE