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Çanakkale'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Milli İrade Platformu tarafından organize edilen yürüyüşe katılanlar, Tahtakale mevkisinde toplandı. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Filistin'e destek, İsrail'e protesto içerikli sloganlar eşliğinde Atatürk Kültür Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.