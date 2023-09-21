Çanakkale'de FETÖ Üyeleri Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kamping alanında saklanan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçış hazırlığında bulunan 4 FETÖ üyesi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Atatürk Havalimanı'ndaki kalkışmaya katılan 4 FETÖ şüphelisinin müebbet hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyünde bir kamping alanına FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan ve "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan haklarında aranması bulunan FETÖ üyesi R.A., Ö. A., R.Ç. ve H.T. Yunanistan Midilli Adası'na kaçış hazırlığında oldukları sırada nefes kesen bir operasyonla kaldıkları kampingde yakalandı. 4 FETÖ üyesinin üzerinde yapılan aramada 111 bin 850 TL, 2 bin 750 dolar ve 150 euro para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Atatürk Havalimanındaki kalkışmaya katılan 4 FETÖ şüphelisinin müebbet hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Operasyonda ayrıca, FETÖ üyesi şüphelilerin barınma ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişlerini organize eden İ.Ç., İ.Ö.E., V.Ü., Ü.İ. ve F.A. da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 organizatör adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE