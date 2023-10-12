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Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: 7 göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı ve Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Sürücü ise gözaltına alınırken araç ise el konuldu.