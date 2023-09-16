Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: 67 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 67 düzensiz göçmen ile 3 Türk vatandaşı yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir bot motoru ve bir şişme deniz botu ele geçirildi.