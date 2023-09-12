Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: 18 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda bir minibüs içinde 5'i kadın, 6'sı erkek, 7'si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan minibüs yediemin otoparkına götürülürken, düzensiz göçmenlerin Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.