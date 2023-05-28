Çanakkale'de Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın önde olması kutlandı

ÇANAKKALE'de, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci tur oylamasını Recep Tayyip Erdoğan'ın önde bitirmesinin ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde davullu, zurnalı kutlama yapıldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nı destekleyenler yurt genelinde kutlamalara başladı. Çanakkale'de ise AK Parti İl Başkanlığı önünde partililer davullu, zurnalı kutlama yaptı. Araçlarına binen bazı partililer de cadde ve sokaklarda araçlarıyla şehir turu yaptı. Ayrıca, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, yönetim kurulu üyeleri İskele Meydanı'nda kurulan sahne önünde kendilerini bekleyen partilileri selamladı. Ellerinde AK Parti ve Türk bayrağı olan vatandaşlar çalınan müzikler eşliğinde kutlama yaptı.