Çanakkale'de AK Parti Seçim İrtibat Ofisine Taşlı Saldırı

Çanakkale'de AK Parti'nin Cevatpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Ofisin camı kırıldı ve polis saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çanakkale'de AK Parti'nin Cevatpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Çanakkale'de Atatürk Caddesi üzerindeki Cevatpaşa Mahallesi ve ismetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Taşlı saldırı sonrası ofisin camı kırıldı. Ofise gelen parti görevlileri camın kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇANAKKALE