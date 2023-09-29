Çanakkale'de AK Parti irtibat ofisine taşlı saldırı

Çanakkale'de AK Parti'nin Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahallelerinin aynı yerde faaliyet gösteren seçim irtibat bürosunun taşlı saldırıya uğramasının ardından çalışma başlatan polis, olayın yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerden şüphelinin S.E., olduğunu belirledi. S.E., evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Olay anında alkollü olduğu belirlenen S.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.