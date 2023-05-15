Çanakkale'de AK Parti 1 milletvekilini İYİ Parti'ye kaptırdı

ÇANAKKALE'de, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, resmi olmayan kesin sonuçlara göre; CHP 2, Ak Parti 1, İYİ Parti de 1 milletvekili çıkardı.

436 bin 260 seçmenin bulunduğu Çanakkale'de, 1592 sandıkta 399 bin 828 kişi oy kullandı. Bu oylardan 392 bin 877'si geçerli sayıldı. Çanakkale'de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre, en fazla oyu CHP aldı. 139 bin 388 ile oyların yüzde 35,28'ini alan CHP, 2 milletvekili çıkardı. Ak Parti, 123 bin 622 oyla oyların yüzde 31,41'ini aldı AK Parti'nin 2 olan milletvekili sayısı, bu sonuçla 1'e düştü. 65 bin 467 oyla oyların yüzde 16,57'sini alan İYİ Parti de 1 milletvekili çıkardı. İYİ Parti kentte ilk kez milletvekili çıkarmış oldu. CHP'den İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, AK Parti'den Ayhan Gider, İYİ Parti'den Rıdvan Uz, Meclise gitmeye hak kazandı.

1975 yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde doğdu. 1999 yılında kendi adına kurduğu şirkette halen inşaat sigorta ve hizmet sektöründe faaliyetini sürdürmektedir. Siyasi hayatında Milliyetçi Hareket Partisi'nde 9 yıl il başkanlığı görevinde bulundu. 2009 yılında yapılan mahalli idareler seçiminde Çanakkale Belediye Başkan adayı oldu. İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi olup, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı yaptı. İyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce bilen Uz, evli ve 2 çocuk babasıdır.