Çanakkale'de Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 63 kişi yakalandı. Operasyonda insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 63 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'a bağlı Korubaşı köyü Yeşil Liman ve Koruoba köyü sahil kesiminde operasyon düzenledi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu 16'sı erkek, 16'sı kadın, 31'i çocuk 63 düzensiz göçmen yakalandı, R.Ö. ve M.S. insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri ele geçirdikleri 2 araç, bir bot ve bir bot motorunu yediemin otoparkına teslim ederken, düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.