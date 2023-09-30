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Çanakkale'de Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 63 kişi yakalandı. Operasyonda insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.